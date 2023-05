Kosovo | ministero Difesa | 14 soldati italiani feriti negli scontri

(Di martedì 30 maggio 2023) Sono 14 i militariinquadrati nella multinazionale KFOR rimastiinsettentrionale. Lo sostiene ildellain un comunicato, che fissa in 34 il numero ditra i militari KFOReventi odierni. La KFOR dal canto suo, in un comunicato, ha parlato di 25 militari. Ildellanel suo comunicato segnala che, oggi, sono proseguite le proteste della popolazione kosovaro-serba nelle città di Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic, nel tentativo di impedire l'insediamento nelle sedi istituzionali dei sindaci kosovari-albanesi eletti il 26 aprile (votazione boicottata dalla popolazione serba del ...

Sono 14 i militari italiani feriti in. Lo si apprende daldella Difesa, che in una nota spiega: nella mattinata odierna sono proseguite le proteste della popolazione kosovaro - serba nelle città di Mitrovica Nord, Zvecan, ...... ungheresi e moldavi rimasti feriti negli scontri in", si legge in un tweet deldella Difesa. "A nome mio e del Governo, esprimo i miei più sinceri sentimenti di vicinanza ai ...... nel nord delSi aggrava la tensione in, dove oggi, 29 maggio, 41 militari del contingente di pace Nato Kfor, tra cui 14 italiani (secondo le ultime informazioni diffuse dal...

Kosovo: scontro manifestanti e forze della KFOR: 14 italiani feriti, 3 gravi non in pericolo di vita RaiNews

Nella mattinata odierna sono proseguite le proteste della popolazione kosovaro-serba nelle città di Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin ...Fanno parte di un contingente della NATO che stava gestendo una protesta di persone di etnia serba contro il sindaco locale ...