Kosovo | la Nato schiera altri 700 militari Crosetto | “C’è chi soffia sul fuoco | non lo permetteremo”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 maggio 2023) Tutto pur di evitare un’altra guerra nei Balcani. Ladispiegherà700in, teatro di tensioni e incidenti nei quali ieri rimasti feriti 30 soldati di Kfor, di cui 11 alpini italiani. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg, alla vigilia di una riunione dei ministri degli Esteri dellaa Oslo. “Abbiamo deciso di dispiegare700della forza di riserva operativa per i Balcani occidentali. E di mettere un altro battaglione delle forze di riserva in stato di massima allerta in modo che possa essere dispiegato in caso di necessità”., ladispiega700, come misura di prudenza “Il dispiegamento di altre forze ...