Kosovo | Kfor | ' 11 soldati italiani fra le 30 forze di pace ferite | 19 ungheresi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Pristina, 30 mag. (Adnkronos) - "Il numero delledidurante le violenze non provocate di ieri nel comune di Zvecan è di 30. Undicidel contingente italiano e 19 del contingente ungherese hanno riportatomultiple, comprese fratture e ustioni causate da ordigni incendiari esplosivi improvvisati. Tresono stati feriti dall'uso di armi da fuoco. I feriti non sono in pericolo di vita". Lo comunica la missioneguidata dalla Nato in, sottolineando di aver "aumentato la sua presenza nei quattro comuni del nord del Paese per ridurre il rischio di escalation, dopo che i sindaci neoeletti hanno cercato di insediarsi. Le truppe dellasono state successivamente ...