Kosovo | Crosetto | oggi meno tensione | serve soluzione diplomatica

... Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, si è recato indove ha portato il saluto e gli auguri di pronta guarigione del Ministro della Difesa, Guido, ai militari ...ha rimarcato che "il confine tra ile la Serbia è uno di quei luoghi pericolosi in cui una scintilla potrebbe far scoppiare un incendio". Riguardo ai 14 soldati italiani feriti, il ...Resta alta la tensione al confine tra Serbia ee anche il ministro della Difesa Guidoconferma che c'è una ' volontà politica di alzarla', sottolineando l'urgenza della fine delle ...

Kosovo, Crosetto: "Migliorano le condizioni dei militari italiani feriti" - Italia Agenzia ANSA

Infine, la Difesa e il ministro Guido Crosetto hanno espresso “vicinanza” e “augurano una pronta guarigione ai militari Nato Kfor italiani, ungheresi e moldavi rimasti feriti negli scontri in Kosovo”.Crosetto ha rimarcato che "il confine tra il Kosovo e la Serbia è uno di quei luoghi pericolosi in cui una scintilla potrebbe far scoppiare un incendio". Riguardo ai 14 soldati italiani feriti, il ...