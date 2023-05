Juventus | multa da 718mila euro per la manovra stipendi Il club | ' Adesso ripartiamo'

Con il patteggiamento al processo per le manovre stipendi , larimedia unadi 718 mila euro ma nessun altro punto di penalizzazione da aggiungere ai 10 presi per il caso plusvalenze e per i quali non sarà presentato ricorso. Si pone la parola fine ...È il passo conclusivo, contenuto in 20 pagine di motivazione, con cui la Corte federale d'appello, otto giorni fa, ha sanzionato lain merito al capitolo delle plusvalenze . Nelle ...... dopo la nuova udienza del processo plusvalenze, che ha deciso per una penalizzazione di 10 punti in classifica allae al proscioglimento dei dirigenti".

Juventus, sì al patteggiamento: solo una multa di 718mila euro, niente penalizzazione per il filone stipendi Il Fatto Quotidiano

Pochi minuti fa la Juventus ha ottenuto la ratifica del patteggiamento davanti al Tribunale Federale dello Sport in merito alla manovra stipendi: 718mila euro di multa e nessun'altra penalizzazione in ...Non c'è bisogno di evidenziare che la Juventus abbia commesso degli illeciti ... e accettato dal Tribunale Federale Nazionale. Solo multa, di quasi 720.000 euro, per il club bianconero, niente punti ...