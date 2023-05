Juventus | i nomi dei 6 calciatori che hanno chiesto la ‘testa’ di Allegri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 30 maggio 2023) Sospiro di sollievo in casa, almeno fuori dal campo. E’ ufficiale il patteggiamento sull’inchiesta della manovra stipendi, il club bianconero ha raggiunto l’accordo per il pagamento di una multa da 718mila euro. Si è conclusa così, dunque, una vicenda spinosa fuori dal campo e la squadra potrà concentrarsi sull’ultima giornata del campionato di Serie A per tentare l’assalto alla qualificazione in Europa League, con il concreto rischio comunque di una sanzione da parte della Uefa. E’ arrivato comunque il momento dei bilanci e il risultato in stagione non è comunque positivo. Il rendimento in Serie A non è stato all’altezza di una squadra forte come la, in Champions League il percorso è stato da dimenticare, in Coppa Italia ed Europa League la squadra si è fermata in semifinale. Nel mirino è finito anche e soprattutto Massimiliano ...