Juve-Rabiot | è finita | il francese lascia i bianconeri

Già da un paio di anni, in realtà, lasta gestendo al ribasso le trattative per i rinnovi di ...(7), Di Maria (6) e Cuadrado (5). Al netto di un dialogo ancora aperto con l'ultimo (ma con ...Appurata la certa partenza di Adrien, che non ha rinnovato ed uscirà a zero, e la necessità di sostituirlo, per lo svizzero si potrebbero aprire prospettive di permanenza alla. Difficili ...Il resto del mercato dellaLa Juventus è al lavoro per definire rinforzi anche per la fascia ... ma probabilmente anche Adrien, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale in ...

Juve-Rabiot, siamo ai saluti: divorzio inevitabile, lo 'aspettano' in Premier ilBianconero

Finita. Tra Adrien Rabiot e la Juve è finita. Niente Champions, obbligo di ridimensionare, i bianconeri devono fare dei passi indietro per tornare a farne in avanti. E proprio ora che il francese si è ...Novità importanti sul futuro di Arkadiusz Milik: probabile l'addio alla Juventus, poi il trasferimento in un'altra squadra di Serie A ...