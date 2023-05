(Di martedì 30 maggio 2023) ROMA - Lapatteggia. E stavolta non sono soltanto voci di palazzo, come quelle delle scorse settimane che attribuivano la mancata intesa tra la procura Figc e i legali bianconeri all' intervento ...

L'accordo si è concretizzato nelle ultime ore, con un'accelerata improvvisa nella serata di ieri, e prevede la chiusura del fascicolocon una maxi - multa nei confronti della società e con l'...Juventus, Tudor favorito se Allegri divorzia In caso di divorzio chi sulla panchina dellaIl favorito resta Igor Tudor: conosce bene l'ambiente sia per la sua militanza da giocatore, che per l'...... per portare Spalletti alla. Prima ancora il gossip si era spinto in offerte dalla Premier ... sicuramente assisteremo alla narrazione nelle prossime settimane di litigi,e quanto altro ...

Juve, il retroscena sul patteggiamento: si decide oggi Corriere dello Sport

Clausola Allegri – Come riportato dall’odierna edizione de “La Repubblica“, la Juve vorrebbe puntare a una risoluzione consensuale con Allegri. Altri due anni di contratto per l’attuale tecnico bianco ...Allegri, Sabatini rivela un clamoroso retroscena sulla decisione del tecnico livornese di tornare alla Juve e rifiutare altre proposte.