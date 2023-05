Juve | chiesto il patteggiamento per la manovra stipendi | le reazioni sui social VIDEO

La società bianconera haalla Figc di anticipare l'udienza, prevista inizialmente per il 15 ... 7:43 Patteggiamento: lo spiegone e le conseguenze Il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago ...Manovra stipendi, verso il patteggiamento Ieri la società bianconera hae ottenuto dal ... Per carità, almeno temporaneamente, larimarrebbe in Conference, ma poi interverrebbe la Uefa per ...La società infatti hadal Tribunale Federale l'anticipo a martedì mattina, cioè domani, su ... Poi spetterà al Tribunale Federale se acconsentire a questa decisione intrapresa dalla, ...

"Manovra stipendi", la Juve ha chiesto il patteggiamento: domani il processo, ora che succede FantaMaster

Il club bianconero e la Procura federale hanno raggiunto l'intesa sul secondo filone d'inchiesta sportiva, il Tribunale federale deve app ...Il club bianconero ha trovato l’accordo con la procura federale per chiudere subito il discorso relativo all’altro procedimento. Maximulta sicura, in ballo anche altri punti: segui tutto con noi ...