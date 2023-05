Judo | Grand Prix Dushanbe 2023 | sette azzurri impegnati | c’è Veronica Toniolo nei 57 kg

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo il recente torneoin Austria, sta per cominciare il breve tour asiatico del massimo circuito diinternazionale (tre competizioni nel giro di 23 giorni) con il. Da venerdì 2 a domenica 4 giugno la capitale del Tagikistan ospiterà un evento a cui parteciperanno oltre 300 atleti provenienti da 42 nazioni. La Direzione Tecnica della Nazionale italiana ha scelto di non prendere parte all’evento, tuttavia saranno comunque presentiatletia libera partecipazione. Fari puntati in particolare sulla categoria femminile fino a 57 kg, con il Bel Paese che potrà contare su una coppia molto competitiva formata da(n.1 del seeding) e Thauany ...