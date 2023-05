Jeremy Strong e Jesse Armstrong parlano del futuro di Kendall dopo il finale di Succession

(Di martedì 30 maggio 2023) Neldi, pare che le cose non vadano esattamente bene per il nostroRoy. Ha sbagliato ancora una volta tutto quello che poteva sbagliare durante l'ennesima riunione del CdA, alienandosi anche la sorella Shiv durante il voto sulla vendita della Gojo. La cosa può averlo reso miliardiario, ma lo ha anche allontanato dall'azienda di suo padre e dalla vita che aveva scelto per sé. La puntata si chiude con un'inquadratura diche si affaccia sul mare in un parco di Manhattan assieme a Colin, l'ex guardia del corpo di suo padre, che lo sorveglia. Si tratta di un'immagine piuttosto cupa che richiama alla mente due cose: a) Il ricordo del momento in cuiha ucciso, senza volerlo, un cameriere alla fine della prima stagione; b) Un monito sul fatto che questo mondo non gli ...

... il co - protagonista della serieha rivelato che per lo show HBO e il personaggio Kendall Roy esiste un finale ancora più tragico. Senza scendere troppo nei dettagli nel rispetto di ...Le quattro stagioni vedranno la lotta intestina per aggiudicarsi la "successione" dei tre figli di Logan, Kendall, Shiv e Roman (rispettivamente, Sarah Snook e Kieran Culkin ), tre ...Nel finale, nonostante il tentativo di Kendall () di bloccare l'affare con Matsson, il consiglio ha votato per la vendita a GoJo, grazie al voto decisivo di Shiv ( Sarah Snook ), e Tom ...

Succession 4x10: Jeremy Strong svela il finale alternativo della ... BadTaste.it Cinema

Ecco che cosa ha rivelato Jeremy Strong, interprete di Kendall Roy, a proposito del 'finale segreto' di Succession 4.Condoglianze ai fan di Succession: aperta per l'ultima volta dall'ipnotica sigla di Nicholas Britell, la pluripremiata serie di Hbo (in Italia in onda su Sky) sulla ultraricca famiglia di Logan Roy è ...