Jacobs | «La boxe mi piace | la pratico tre volte alla settimana»

(Di martedì 30 maggio 2023) Marcell, olimpionico dei 100 metri di atletica leggera, intervistato da Repubblica. Le sconfitte invernali con Samuele Ceccarelli sui 60 lasciano spazio alle sfide col campione del mondo dei 100, il cupo Fred Kerley, con cui la rivalità è sempre più accesa. Quanto accesa,? «Questo trash talking con Kerley mi, mi dà tanta energia. Fa parlare dell’atletica, crea un’aspettativa attornogara. Bisogna replicare quel che c’è nella, un bel face to face prima delle gare». È per questo che sta postando foto di allenamenti di? «È uno degli sport che più amo, seguo tutti gli incontri. Ali-Foreman? Non guardo tanto i match d’epoca, ma quelli moderni: Canelo Alvarez, Anthony Joshua, Gervonta Davis. Praticare lami, poi ...

Marcell Jacobs, la grande attesa: "Io e Kerley come sul ring, lo scontro fa bene all'atletica" la Repubblica

Intervista al campione olimpico dei 100 metri: "Il mio è un One Man Army: in pista siamo solo noi contro tutti. La morte di Tori Bowie mi ha colpito: a volte gli atleti finché vanno forte si usano, po ...Non sarà Rabat il teatro della prima uscita stagionale all'aperto di Marcell Jacobs sui 100 metri. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 ha infatti annunciato che non prenderà parte alla seconda tappa de ...