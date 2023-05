Itinerario alla scoperta dell’Umbria Rinascimentale ad Acquasparta

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 30 maggio 2023)(Tr), tornerà sotto i riflettori degli amanti delle tradizioni storiche e culturalicon la XXIV edizione del “La Festa del Rinascimento” che per quindici giorni, dal 10 al 25 giugno 2023, proporrà un fitto calendario di eventi storici e culturali, ma anche ludici e gastronomici, volti a celebrare la grande stagioneattraverso la rievocazione dell’arrivo in città, al principio del seicento, del principe Federico Cesi detto il Linceo. L’essenza del territorio di, come di tutta l’Umbria, è nell’integrarsi di antiche architetture, plasmate da secoli di storia, e paesaggio modellato dmano dell’uomo, in un succedersi di uliveti, boschi, vigne e campi coltivati, da cui nascono i tesori gastronomici della regione. Da questo equilibrio tra scenario ...