(Di martedì 30 maggio 2023)martedì 30 maggio (ore 16.00) si gioca, match valido per ladi. Ad Antalya (Turchia) le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione mondiale itinerante, primo appuntamento di un’intensissima estate che culminerà con gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze del CT Davide Mazzanti apriranno le danze in terra anatolica contro la rognosa compagine asiatica. L’non si presenterà con diverse big: Paola Egonu, Cristina Chirichella, Caterina Bosetti, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro, Alessia Orro sono assenti e tornerano all’opera in un prossimo futuro. Si riparte da due veterane come la centrale Anna ...

... martedì 30 maggio (ore 16), l'femminile del ct Davide Mazzanti fa il proprio esordio da campione in carica nella Volley Nations League 2023 affrontando, all'Antalya Spor Salonu, la......parte la Volleyball Nations League per l', una maratona di volley di due mesi con in campo tutte le migliori nazionali in giro per il mondo. La prima avversaria delle Azzurre è lain ...... le azzurre del CT Davide Mazzanti faranno il proprio esordio nella VNL 2023 affrontando, all'Antalya Spor Salonu, lanella sfida valida per la prima giornata della Pool 1. L', ...

Italia-Thailandia oggi in tv, Nations League volley femminile 2023: orario, programma, streaming OA Sport

Oggi martedì 30 maggio (ore 16.00) si gioca Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Ad Antalya (Turchia) le azzurre incominciano la loro avventura nella prestig ...La Nazionale italiana di volley femminile inizierà domani il proprio cammino nella Nations League: nella prima giornata della Pool 1, alle ore 16.00 italiane ad Antalya, in Turchia, le azzurre sfidera ...