Italia | i convocati da Mancini per la Nations League

Leggi su 11contro11

(Di martedì 30 maggio 2023) Sono 26 i giocatoridal nostro commissario tecnico Robertoin vista del prossimo imminente impegno dell’in. La Nazionale, infatti, è attesa da due importanti match a metà giugno, valevoli per la fase finale del torneo. Diverse le novità rispetto all’ultima chiamata per le prime due partite delle Qualificazioni a EURO2024. Tra conferme, esclusi e volti nuovi, a stagione ormai quasi definitivamente conclusa per i club, le Nazionali tornano in campo per gli ultimi sussulti. Andiamo allora a scoprire quali sono, ruolo per ruolo, gli uomini prescelti dall’allenatore marchigiano. Fase finale: idell’Ecco la lista dei 26...