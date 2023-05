Isola dei Famosi | Filippo Bisciglia elogia Pamela Camassa e lancia una frecciata agli altri naufraghi

... recuperano beni dalle case allagate per contoproprietari, portano viveri agli animali d'... fiumi di fango in provincia di Reggio Calabria e Messina, sull'di Stromboli. A Scilla ed a ...Intercettato dalle forze alleate angloamericane il 2 maggio 1943 nelle acque a ovest dell'... è stato il sub istruttore esperto, apneista e primo sardo ad aver sfondato il limite100 metri di ...Anche io ho ricevuto insulti sui social da parte di alcuni fan di Arisa ma al suo prossimo concerto ci vado lo stesso" , le parole dell'opinionista dell'Famosi all' Adnkronos . Non sono ...

Dopo vari scontri, Vladimir ed Enrico pongono specifiche domande ai due Naufraghi per scoprire tutta la verità sulle loro strategie di gioco. Questi sull’Isola sono stati giorni piuttosto… Leggi ...Come stanno le cose tra Enrico Papi e Ilary Blais Già un mesto fa si parlava di un certo astio tra i due ma, stavolta, sembra che la situazione si ...