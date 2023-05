Isola dei Famosi 2023 | il commento de La Velenosa – EPISODIO 7 | Isola dei famosi o Isola dello zoo? Mazzoli sempre più protagonista

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 30 maggio 2023) Per me può vincere chiunque quest’anno, perché non ce n’è uno che mi piaccia, però vedendo la puntata è innegabile che ci sia un favoritismo plateale verso. Non c’è stata una puntata in cui non gli abbiano fatto delle sorprese. Anche ieri sera non una ma bensì due sorprese, tra l’altro sorprese che occupano delle belle mezz’ore di programma. Nella prima ha rivisto Noise in collegamento e per avere la pizza da mangiare ha dovuto sottoporsi ad una ceretta. Tra l’altro gli autori potrebbero inventarsi anche qualcosa di nuovo eh… Se non è la ceretta gli tagliano i capelli, se non gli tagliano i capelli gli fanno la ceretta… Già non è tutta sta vita questa edizione se magari vi inventate cose nuove ci fate anche un favore. In teoria siete pagati per questo. Cmq dicevo sorpresa di Noise e poi video messaggio di Rovazzi. Gli altri se riescono a dice ciao ai parenti in ...