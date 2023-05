Isa e Chia On Air | ogni martedì alle 18 su Radio Stonata | il podcast della puntata del 30 05 23

(Di martedì 30 maggio 2023) Questo pomeriggio suè andata in onda l’ultimastagione di Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna abbiamo parlato delle faide social in corso tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma anche tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Spazio infine a qualche commento sull’Isola 17. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

Nel corso dell'incursione nella sua stessa trasmissione, come riporta anche, Noise ha altresì colto l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa. Il suo programma, infatti, è da ...Il toto nomi per la sostituzione, dunque, è già iniziato: secondo quanto riportato da, infatti, a prendere il loro posto potrebbero essere due volti molto amati dal fan del programma, che ...Durante il faccia a faccia, come riportato testualmente dal sito '', Fabio continua ad alzare i toni e questo non viene preso benissimo da Marco che rincara la dose: 'Ti ho già spiegato ...

Isola 17: l’opinione di Chia sulla settima puntata Isa e Chia

Isola 17: l’opinione di Chia sulla settima puntata. E' proprio vero che non si dovrebbe mai giudicare un libro dalla copertina. A maggior r ...Con un breve tweet, Oriana Marzoli pare aver definitivamente ufficializzato la rottura con Daniele Dal Moro dopo le voci di crisi circolate sui social negli ultimi giorni.