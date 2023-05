Inzaghi | elogio al lavoro in silenzio Con premio finale

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023) Sono state moltissime le critiche subite in questa stagione da Simone, specialmente nel periodo di crisi di risultati. Il tecnico ha però mostrato di saper cambiare la situazione lavorando ine restando fedele alle proprie idee. Con ladi UEFA Champions League che, vada come vada, è une una soddisfazione. ORECCHIE TAPPATE – Si può dire tutto sulla stagione di Simone, tranne che sia stata semplice. Alzi la mano chi a inizio aprile – nel momento in cui, peraltro, è iniziato il vero tour de force stagionale per l’Inter – pensava che i nerazzurri sarebbero arrivati tra le prime quattro. Praticamente nessuno. Ma lo stesso si può dire delladi UEFA Champions League, che l’Inter ha raggiunto tra lo stupore generale. Il merito naturalmente è di ...