Invalidi e maggiorazione contributiva | non sempre è utile per aumentare l’importo della pensione

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 30 maggio 2023) Laper andare inin anticipo. Ma quali effetti produce sull’ammontare dell’assegno pensionistico? I lavoratorialmeno al 74% godono di un enorme vantaggio previdenziale, la cd., grazie alla quale si possono raggiungere in anticipo i requisiti per la. Grazie allasi puòl’ammontare delle pensioni (ilovetrading.it)Laviene considerata non solo per la maturazione del diritto allama anche per la misurastessa. Non tutti i pensionati, tuttavia, possono usufruire ...