Inter | senti Zanetti | 'Thiago Motta può insegnare tanto a una squadra'

(Di martedì 30 maggio 2023) Il trionfo del Napoli e la sorpresa Bologna, passando per le finali di coppe europee e la Final Four di Nations League. Javierfa il...

Cesare Casadei è un gioiellino acclarato e non più una semplice scommessa che catturò commenti ironici quando il Chelsea lo prese dall'per 15 milioni. Parlando al Corriere dello sport il ...Alessandro Costacurta, parlando della finale di Champions del 10 giugno tra Manchester City e, ha rassicurato i nerazzurri, considerati ...Alti e bassi, momenti difficili e grandi euforie, in una stagione da protagonisti, una grande stagione da …!!! Dopo il ritardo in campionato accumulato prima della sosta per il mondiale ...

Inter, senti Costacurta: "City favorito Noi perdemmo a sorpresa col Marsiglia" La Gazzetta dello Sport

Un segnale positivo per tutto il calcio italiano arriva ovviamente dalle coppe, con Inter, Roma e Fiorentina protagoniste, anche se per Zanetti questo è solo un punto di partenza: «Il fatto che tre ...Pensavo che mi avrebbe torturato con le mani nude ma è indietreggiato e ha detto: “Se oggi una schifosa ebrea osa posare le sue luride mani su un te-de-sco – ha scandito con orgoglio, col tono di chi ...