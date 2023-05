Inter | Marotta | «Sentenza Juve giusta? Non lo so…»

(Di martedì 30 maggio 2023) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, sul patteggiamento tra lantus e la FIGC Beppe, dirigente dell’, ha parlato del casontus in occasione della presentazione del nuovo libro di Adriano Galliani. LE PAROLE – «? È una situazione in cui non voglio addentrarmi perché mi sembra abbastanza chiaro ed evidente che sia stata definita oggi. È una pagina che si chiude, andiamo avanti con ottimismo. La? Non lo so». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Le parole di Beppe, amministratore delegato dell', sul patteggiamento tra la Juventus e la FIGC Beppe, dirigente dell', ha parlato del caso Juventus in occasione della presentazione del nuovo libro di Adriano Galliani. LE PAROLE - "Sentenza Juve È una situazione in cui non voglio ...MILANO - L'amministratore delegato dell'Giuseppeha commentato la sentenza dell in merito alla manovra stipendi dei bianconeri. Presente al teatro Manzoni di Milano in occasione della presentazione del libro di Adriano ...Beppe, rappresentando l', ha dichiarato: "Situazione in cui non voglio addentrarmi perché mi sembra abbastanza chiaro ed evidente, che sia stata definita oggi. È una pagina che si ...

L’amministratore delegato dell’Inter ha commentato la vicenda che ha coinvolto il suo vecchio club Si è risolta con un’ammenda da oltre 700mila euro nei confronti della Juventus, l’udienza andata in s ...L'attacco dell'Inter del prossimo anno potrebbe non vedere più o Lukaku o Dzeko. Cosa deciderà la dirigenza nerazzurra in merito