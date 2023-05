Inter | con il Torino per l’ultimo obiettivo del campionato

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo aver matematicamente centrato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League grazie alla vittoria per 3-2 sull’Atalanta, contro ill’potrà permettersi di scendere in campo senza troppa pressione. Anche se resta ancora un ultimo ‘’ da chiedere alFINALE – Non sarà totalmente inutile la gara di sabato tra. Sebbene i nerazzurri abbiano già centrato l’minimo di conquistare un posto nella prossima UEFA Champions League, ora resta un altroda raggiungere in questo. Ovvero quello di consolidare il dominio nella rivalità cittadina contro il Milan. Al momento i rossoneri inseguono i nerazzurri a due distanze e nell’ultima ...

Se Dzeko punterà a restare a Milano, dove si trova bene e non è troppo lontano dalla "sua" Roma, punterà a strappare un ingaggio il più alto possibilel'ma rinuncerà al biennale arabo. ...Per il momento se ne è parlatol'agente, adesso bisognerà farloil club bavarese. Pavard rappresenta per l'un'idea molto concreta.Il tutto dopo che la sua esperienza a Sky si era chiusa in seguito alla lite in direttaAllegri (dopo- Juve del 2019), è in quelle parole che ribadiscono qual è l'identità del suo canto ...

Bergomi: "Inter a Istanbul con la testa più libera del City. Dzeko dal 1' Per me inizia Lukaku" Fcinternews.it

Giorni di riposo in casa Inter, con gli allenamenti in vista della sfida di sabato col Torino che riprenderanno domani. Non per i calciatori infortunati, però, che hanno lavorato anche ieri e oggi, ...Juventus-Milan non è stata la partita ideale da far vedere per promuovere il calcio italiano all’estero. Di certo la scarsa proposta di gioco offerta dalle squadre in campo non ha ...