Intelligenza artificiale | l' allarme delle big tech | può portare all' estinzione

(Di martedì 30 maggio 2023) Anche altri importanti figure del settore come il dottor Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio , professore di informatica all'Università di Montreal e Yann LeCunn professore della NYU, considerati dei ...

... ha dichiarato alla BBC che i rischi da considerare sono altri e non sono minimamente paragonabili a quelli descritti nel documento: 'L'attualenon è neanche lontanamente ...... in ambito industriale e domestico, rendendoli più efficienti grazie all'utilizzo di tecnologie die all'interoperabilità dei dati. Oltre a Enel X , nel progetto sono ...Sui mercati l'euforia permane anche grazie agli utili collegati all'e ai suoi sviluppi. Sul fronte macroeconomico, attesi ancora i dati sulla la fiducia dei consumatori per ...

Scienziati, ricercatori, giornalisti ed esponenti politici hanno firmato una nuova lettera per sensibilizzare l'opinione pubblica sui potenziali rischi dell'intelligenza artificiale. E non è nemmeno l ...L'intelligenza artificiale potrebbe portare all'estinzione dell'umanità: è l'avvertimento di esperti del settore tra cui Sam Altman, ad del produttore di ChatGPT OpenAI, Demis Hassabis, amministratore ...