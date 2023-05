Infortunio Lazaro | il Torino perde l’esterno austriaco Le condizioni

, il Torino perde perl'esterno austriaco: le condizioni del giocatore dopo l'ultimo stop Il Torino, con un comunicato ufficiale, ha comunicato l'dell'esterno ...... che ha recuperato dall'ma ha giocato da titolare solamente una delle ultime sette ...Sensi Martin Satriano Lucien Agoumè Giovanni Fabbian Samuele Mulattieri Franco Carboni Valentino...Commenta per primo Valentinonon è stato convocato per la partita di questo pomeriggio contro lo Spezia . Il motivo è unmuscolare patito dall'esterno austriaco durante la rifinitura: un problema all'adduttore ...

Infortunio Lazaro: ecco l'esito degli esami Toro.it

Confermata la lesione muscolare, l'austriaco sarà indisponibile anche per l'ultima di campionato contro l'Inter.Stagione finita per Valentino Lazaro in casa Torino. Ecco il comunicato ufficiale del club granata sull’infortunio dell’esterno: “Il Torino Football Club comunica che Valentino Lazaro è stato sottopos ...