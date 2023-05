Incinta di 7 mesi scomparsa nel Milanese | il giallo di Giulia Tramontano

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 maggio 2023) ono ore di angoscia per la famiglia e gli amici di, la 29enneda sabato 27 maggio da Senago, neldi sette. A oggi ancora nessuna notizia della giovane donna, originaria di Sant'Antimo, nel Napoletano. Da giorni il suo telefono è spento e la sua famiglia non riesce a mettersi in contatto con lei. Non ha un'auto, motivo per cui al momento le ricerche si stanno concentrando in stazioni ferroviarie e di autobus ma anche negli aeroporti. La 29enne viene cercata ovunque anche dalla sua famiglia: per il compagno, con cui conviveva da anni nel comune alle porte di Milano, la giovane si sarebbe allontanata la mattina di domenica portando con sé circa 500 euro e il passaporto. Dettagli che l'uomo ha svelato ai carabinieri ...