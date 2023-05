Incidente sul lavoro | operaio morto schiacciato da un masso in provincia di Cosenza

(Di martedì 30 maggio 2023) Ancora una tragedia sul. Undi 39 anni èin una Rocca Imperiale, nell'Alto Ionio cosentino. La dinamica è in fase di accertamento ma da quanto si apprende, la vittima, Giuseppe Spagna, sarebbe stata travolta e schiacciata da unstaccatosi da una struttura in calcestruzzo preesistente. L'stava lavorando per conto di un'impresa di movimento terra di Castrovillari per la messa in sicurezza degli argini del torrente "Canna". Un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e il cantiere luogo dell’è stato posto sotto sequestro.

