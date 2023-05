Inaugurata in Francia prima gigafactory Stellantis per batterie Acc

... Stellantis contribuisce attivamente alla transizione europea verso l'elettrificazione con soluzioni per i veicoli elettrici all'avanguardia e supporta lanel suo ruolo di attore chiave per ...... ha detto John Elkann."Questo è un grande giorno per l'industria francese e un grande giorno per l'industria europea - ha dichiarato Le Maire - Abbiamo creato un nuovo settore industriale in...... il primo numero in uscita a maggio 2023, è incentrato sul tema della mostra omonima,lo ... attraverso la rete di bookshop e librerie di settore fornite da Les presses du réel (, ...

La Francia va veloce: inaugurata la prima gigafactory per batterie InsideEVs Italia

DOUVRIN (FRANCIA) - Stellantis, insieme a TotalEnergies e Mercedes-Benz, ha inaugurato oggi la gigafactory di Automotive Cells Company (ACC) per la produzione di batterie situata a Billy-Berclau Douvr ...Il grande stabilimento si trova a Billy-Berclau Douvrin, nel nord del Paese, non lontano dalle città di Lille e di Lens. L'iniziativa è stata promossa da Automotive Cells Company (Acc), la società di ...