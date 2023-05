In Spagna Sánchez si gioca il tutto per tutto | ma c’è poco tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Terremoto Partido Popular, tsunami Pedro, in 48 ore che hanno cambiato il prossimo futuro della. Le elezioni del 28 maggio scorso hanno dato un verdetto netto, la vittoria schiacciante delle destre di fronte alla divisione, agli errori e ai troppi egocentrismi di una sinistra che sprofonda. Bisognava testare l’elettorato in vista della fine della 14esima legislatura (iniziata il 3 dicembre 2019) e per il primo ministro Pedro, segretario del Partito Socialista Operaio Spagnolo – Psoe, le votazioni autonomiche e comunali erano un importante banco di prova. Negli ultimi mesi il suo partito aveva dovuto fare i conti con degli alleati scomodi e chiassosi, in primis con quel Podemos che gli ha permesso di formare 4 anni fa il primo governo di alleanza dellapostfranchista (il bipartitismo veniva ...