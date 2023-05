In sedia a rotelle da 5 anni | 32enne torna a camminare grazie a un neurotrasmettitore midollare – Il video

(Di martedì 30 maggio 2023) Era finita indopo un incidente sportivo a soli 28. Adesso, cinquedopo, èta aa un neurostimolatore. L’intervento, il primo in Italia di questo genere, è stato seguito dalla squadra di neurochirurghi dell’Ircss San Raffaele di Milano (parte del gruppo San Donato), guidata dal professor Pietro Mortini. Oggi la giovane riesce a stare in posizione eretta e a muoversi con il deambulatore. Sta affrontando un grosso processo di riabilitazione definito insieme al dottor Sandro Iannaccone, primario dell’Unità di Riabilitazione Disturbi Neurologici Cognitivi-Motori. «Stiamo conducendo un protocollo di ricerca clinica avanzata – ha spiegato Mortini, che è primario di neurochirurgia e Ordinario presso ...

Era finita indopo un incidente sportivo a soli 28 anni. Adesso, cinque anni dopo, è tornata a camminare grazie a un neurostimolatore midollare. L'intervento, il primo in Italia di questo genere, è ...... sanno che è una malattia neurologica ma la associano a una- spiega all'agenzia di stampa Dire Francesco Vacca, presidente nazionale Aism - in realtà il volto della sclerosi multipla ...Quali sono i sintomi Sono tutti visibili Nell'immaginario collettivo la sclerosi multipla è associata alla, ma in realtà c'è tutta una serie di sintomi invisibili che impattano ...

In sedia a rotelle da 5 anni, 32enne torna a camminare grazie a un ... Open

la madre della nostra protagonista uccisa durante il rapimento di Marcos – insieme ad una donna sulla sedia a rotelle. Visto che vorrà fare il possibile per scoprire cosa possa essere successo a ...Donna in sedia a rotelle – Nanopress.it Un intervento che ha del miracoloso e che dà grande speranza a tante persone disabili, quello effettuato su una ragazza di 32 anni al San Raffaele di Milano, ...