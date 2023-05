In Cina inizia la “nuova era” | sposatevi e fate figli

(Di martedì 30 maggio 2023) Sposarsi in giovane età e avere più. È questa l’idea del governo cinese per invertire il trend dell’invecchiamento della popolazione e affrontare la recessione demografica, dopo la nazione più first appeared on il manifesto.

... tra software sulla ricerca prodotto, magazzini ingestiti dal suo team e il suo metodo step ... senza soldi e con poche prospettivea studiare e ad aprile per il suo compleanno si fa ...Nasce in, ma ha un Dna tipicamente scandinavo, in pieno stile Volvo, fuori come dentro. Vuole ... nonché una delle Mercedes - Benz più diffuse in assoluto, la GLCa scrivere il suo secondo ...... mentre il centrosinistrauna riflessione in vista delle europee. Per saperne di più EUROPA ... tiene una conferenza stampa congiunta con il primo ministro Jonas Gahr Store;: Riunione ...

L’inviato speciale della Cina inizia da Kiev la missione diplomatica in Europa Agenzia Nova

La Cina ha mandato in orbita il suo primo astronauta civile . La Shenzhou-16 ha raggiunto la stazione spaziale Tiangong alle 16.29 locali (10.29 in Italia), completando un nuovo passo della missione ...Il miliardario si è trovato incastrato in mezzo alle tensioni geopolitiche ed è stato criticato per la sua posizione poco chiara ...