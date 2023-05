“Ilary | fammi tornare a casa” Ha lasciato l’Isola dei Famosi | la naufraga ha deciso così

Leggi su tuttivip

(Di martedì 30 maggio 2023) Stavolta i sondaggi diffusi dal web non hanno fatto centro, tutti credevano che l’eliminato della settima puntata dedei2023 sarebbe stato Luca Vetrone, che invece è ancora in gioco con tutti i suoi compagni eccetto uno costretto a trasferirsi da solo suldi Sant’Elena, dopo il colpo di scena. Buona parte dei concorrenti di un reality farebbero di tutto pur di restare in gara, ogni settimana viene pagata profumatamente adei2023, ma mai quanto al GF Vip dove si sta anche comodi, senza preoccupazioni di vitale importanza. Il televoto ha scioccato tutti e di più la scelta dell’eliminato. Isola dei2023, laabbandona Online gli utenti davano quasi per certo il fallimento del modello 28enne Luca Vetrone ...