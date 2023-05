(Di martedì 30 maggio 2023) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivinto le elezioni presidenziali, sconfiggendo il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu nel ballottaggio di domenica ed estendendo così il suo periodo di governo ad un ulteriore terzo decennio. Dovremo quindi convivere nel Mediterraneo e alle porte dell’Europa con “l’autarchia del nuovo” ancora per molti anni. Con la totalità dei voti contati, i risultati ufficiali preliminari annunciati domenica dal Consiglio elettorale supremo della Turchia (YSK) indicano che Erdogan ha vinto con oltre il 52 per cento dei consensi. Kilicdaroglu ha ricevuto qualcosa meno del 48 per cento. La sintesi: un Paese diviso in due quasi perfettamente. Le parole di Erdogan e Kilicdaroglu Parlando a migliaia di suoi sostenitori fuori dal complesso presidenziale di Ankara, Erdogan ha affermato che ora è il momento di “mettere da ...

Oman - Iran - Ildell'Oman, Haytham bin riq bin Taymr l Sad , è arrivato domenica a ... Tuttavia la distensioneapparente e limitata. Oggi la Corea del Nord ha notificato al Giappone ...L'Unione Europea in coro salutava ilcome difensore dei diritti umani in Turchia (!), colui ... Sembra un film già visto: una nuova rivoluzione No, Erdoanin sella. Nel 2015 lascio ...Fino ai primi del 900 il Polloveniva dato per sedentario e nidificante nei cannucceti del ...steppe orientali ma non c'è alcun ricordo di una sua stanzialità o nidificazione anche se...

Il Sultano resta in sella, ora la Nato deve preoccuparsi Nicola Porro

Nei giorni scorsi Mascate ha favorito lo scambio di prigionieri fra Iran e Belgio, rilanciando il ruolo di mediatore nella regione e con l’Occidente. Quattro i memorandum di intesa sottoscritti ...Sapevano che l’era di Recep Tayyip Erdogan non era al tramonto. Una flebile speranza si era affacciata con l’opportunità del ballottaggio. Ma era un’aspettativa effimera anche se significativa. Per la ...