Il sindaco di Mosca ha detto che la capitale russa è stata colpita da un attacco di droni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 maggio 2023) Undiha causato danni «minori» a diversi edifici durante la notte e nessun ferito grave. Lo ha reso noto su Telegram ildella, Sergei Sobyanin. Sono stati colpiti due edifici residenziali: uno sulla Via Profsoyuznaya, nel sud-ovest di, e uno, di 24 piani, sulla Via Atlasova, nel sobborgo di Nuova, a sud della. Sobyanin afferma i servizi di emergenza erano «sulla scena degli incidenti». Le difese aeree avevano abbattuto diversimentre si avvicinavano alla, ha spiegato. Non è immediatamente chiaro da dove provenissero i. Le immagini pubblicate sui social media mostravano tracce di fumo nel cielo sopra ...