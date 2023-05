Il ritorno della valigia di lusso

Leggi su panorama

(Di martedì 30 maggio 2023) Tutto ebbe inizio da una. È il caso di Prada, in origine un negozio di cuoio, borse e accessori da viaggio nel cuore di Milano. Ma è anche il caso di Louis Vuitton. Prima di fondare il marchio omonimo nel 1854, Monsieur lavorò infatti come apprendista per un fabbricante di valigie. E così per Guccio Gucci che inizia la sua incredibile storia negli ultimi anni dell’Ottocento quando si reca a Londra per lavorare come facchino presso il Savoy Hotel e scopre la magia del viaggio in un’epoca in cui viaggiare era un ponte tra le culture. Oggi, complice la pandemia, sempre più persone sembrano aver riscoperto il piacere di viaggiare. Un’occasione irresistibile per quei brand che affondano le loro radici nel mercatovaligeria. Gucci Lo scorso dicembre, Gucci ha così deciso di aprire la sua prima boutique permanente dedicata alle ...