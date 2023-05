La Russia ha rilasciato 1,5 milioni di passaporti nei territori ucraini occupati: lo ha dichiarato martedì il primo ministro Mikhail Mishustin . I residenti delle regioni occupate hanno detto a questo ...Il governo non sta usando il freno alla ratifica come arma di "", ha assicurato nei giorni ... Il Mes, come ha ricordato anche il commissarioAffari economici Paolo Gentiloni, è uno dei ......ha gia' esternato non pochi malumori a riguardo e i democratici parlano di uninevitabile a causa della minaccia di un possibile default. Sui mercati l'euforia permane anche grazieutili ...

Il ricatto agli ucraini delle zone occupate: senza passaporto russo nessun servizio pubblico Globalist.it

Resta il Mes della discordia. Ma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso: 'una soluzione si troverà. Non ricattiamo nessuno'. L'esponente di governo interviene così al Festival ...Il piano, ha ricordato McPie, "si compone di 3 parti: trovare fonti energetiche alternative, ridurre il nostro consumo di energia e potenziare le nostre fonti ...