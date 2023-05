Il prezzo del gas sale a 25 euro | - 67% da inizio anno

(Di martedì 30 maggio 2023) Ildel gas è in lieve rialzo, dopo aver toccato in giornata i minimi da settembre 2021 a 23,50al megawattora, con l'impatto della produzione record di energia solare in Germania. Le ...

Ilmedio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) è sceso, infatti, a 93,29 euro/MWh in calo9,6% rispetto a quello della settimana precedente. E' quanto emerge dai consueti dati ......"ciudadanos" hanno pagato a carissimo. E non dimenticheranno. Leggi anche Gli elettori ragionano come consumatori: gli esempi di Ron DeSantis e Isabel Ayuso Pedro Sanchez, dal 'miracolo'...... ilmedio e il miglior momento per effettuare la prenotazione basato sui dati2022". Tutti elementi che possono portare i viaggiatori, anche italiani, a una maggiore consapevolezza su come ...

Crolla il prezzo del gas, ecco quanto possono risparmiare le famiglie ilGiornale.it

Milano, 30 mag. (askanews) - Gli italiani amano le vacanze in agosto, cercano di trovare le offerte migliori, ma non sempre ci riescono. È quanto emerge da una ricerca condotta da Skyscanner, in colla ...Le Borse europee proseguono contrastate dopo l'avvio di rialzo di Wall Street. I mercati guardano con attenzione all'accordo sul debito americano mentre il dato dell'inflazione spagnola alimenta la sp ...