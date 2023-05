Il portiere Sergio Rico ricoverato in gravi condizioni | il toccante messaggio della moglie | “Non lasciarmi sola”

(Di martedì 30 maggio 2023) Ilverato inspagnolo del Paris Saint-Germain, èverato indopo una brutta caduta da cavallo avvenuta la scorsa domenica in Spagna. Dopo aver festeggiato lo scudetto vinto con la sua squadra, in cuipre il ruolo di secondoalle spalle dell’italiano Gigio Donnarumma, il calciatore è volato in Spagna per prendere parte al pellegrinaggio religioso del Rocio. Sulla via Camino de Moguer, nel villaggio di Almonteña, lo sportivo è stato sbalzato da un cavallo imbizzarrito ricevendo anche alcuni colpi alla testa da parte dell’animale. L’uomo, da domenica, è ...

Le condizioni di Sergio Rico, portiere del PSG, sono stabili, ma è ancora sedato. Secondo la ricostruzione avrebbe subito più di un calcio dal cavallo. Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Sergio Rico: il portiere del Paris Saint Germain è caduto da cavallo in Spagna qualche giorno fa riportando un trauma cranico ed è trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale.

A sottolineare la gravità delle sue condizioni è stata anche la moglie del portiere, Alba Silva, che dopo aver ringraziato i suoi follower per la vicinanza e l’affetto ha scritto sul suo profilo ...Sergio Rico in gravi condizioni dopo l'incidente a cavallo di domenica. Il messaggio della moglie alimenta la preoccupazione dei tifosi Sergio Rico in gravi condizioni dopo l'incidente sul cavallo: sp ...