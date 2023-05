Il pittore Mangone celebra Agostino Di Bartolomei

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Di, 29 anni dopo, continua a rappresentare una guida per la tifoseria granata. Oltre ad omaggiare e far vivere la sua figura attraverso un ritratto, ho deciso di inserirlo anche nel libro sul calcio che racconta la storia di circa ottanta campioni assoluti del pallone”. Ad annunciarlo è ilsalernitano di fama internazionale, originario di Altavilla Silentina, Fernando Alfonso. Indimenticabile capitano della Roma, in giallorossoDivinse tre edizioni della Coppa Italia ed uno scudetto nel 1983. Poi la conclusione della carriera a Salerno riportando la Salernitana in B nel 1990 dopo una permanenza in terza serie durata 24 anni. “A guardare il ritratto,Di ...