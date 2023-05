Sono in calo questa mattina i prezzi del. Il Wti americano perde lo 0,66% scendendo a 72,2 dollari, mentre il Brent quotato a Londra è a 76,4 dollari, con una flessione dello 0,88%. . 30 maggio 2023Per quanto riguarda le materie prime è in leggero calo il. Cautela in attesa delle banche ... Sul secondario lo spread tra Btp decennale e Bunda 184 punti base ( - 1,11%), con tassi ...Madriddello 0,34% e Milano dello 0,31%, mentre lo spread e' sopra a 187 punti. Mentre si ... Il, dopo lo scivolone della vigilia, e' in rialzo: il wti di luglio guadagna lo 0,58%, ...

Il petrolio arretra, Wti a 72,2 dollari al barile Agenzia ANSA

Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano perde lo 0,66% scendendo a 72,2 dollari, mentre il Brent quotato a Londra è a 76,4 dollari, con una flessione dello 0,88%. (ANSA). ( ...Con Wall Street chiusa per il Memorial Day, gli investitori sono concentrati sugli sviluppi dell’accordo sul tetto al debito USA e sui dati macro in arrivo: inflazione nell’Eurozona, indici PMI e repo ...