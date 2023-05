Il Pd ribalti l’urlo di Moretti o con intellettuali alla Annunziata e alla Saviano non vincerà mai

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 maggio 2023) «Vittorini se n’è ghiuto, e soli ci ha lasciato!». Fu con queste parole, mutuate da una canzone napoletana, che nell’agosto del 1951, dalle colonne di Rinascita, Palmiro Togliatti salutò ironicamente la decisione dello scrittore Elio Vittorini di lasciare il Pci. Altri tempi, si obietterà, ed è vero: oggi non ci sono più né Rinascita né Togliatti, e neppure il Pci, rimpiazzato prima dal Pds, poi Ds, ora Pd. Esistono e resistono, invece, gli. Certo, meno organici di quanto non fossero ai tempi del Migliore, ma forse ancor più condizionanti e più incidenti sulle sorti della sinistra. Al punto che nessun leader avrebbe oggi lo stomaco di sferzarli come fece Togliatti con il ribelle Vittorini, mentre è facile che accada il contrario. La lezione di Togliatti Ne fa fede il famoso «con questi dirigenti non vinceremo mai!» urlato da Nanni ...