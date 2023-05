Il Pd non è un partito di sinistra | ma un’accozzaglia di politici buoni solo per una cosa

(Di martedì 30 maggio 2023) di Monica Valendino La batosta alle amministrative presa dal Pd dovrebbe far capire definitivamente una. Quel che fu ilComunista Italiano oramai da lustri èdiper cercare una: il potere. Insomma una DC 2.0. Del resto la sua genesi va ricercata proprio nella ex Balena Bianca. Quando il neonato PDS di Achille Occhetto, autonominatosi “gioiosa macchina da guerra”, nel 1994 fu sconfitto da Berlusconi, capì in maniera definitiva che la(quella vera) in Italia non poteva vincere. Nella Prima Repubblica perché isolata e frammentata (oltre che minacciata da poteri come Gladio che, anche se avesse vinto, lo avrebbero impedito); nella Seconda Repubblica la propaganda nata ...

"E il termine "razza"c'è più tranne che nella Costituzione, intervista ad Arturo Scotto" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Arturo Scotto (deputato,Democratico - Italia Democratica e Progressista). L'...In Sicilia investiremo per creare un potenziamento della linea Alta Velocità Palermo - Catania - Messina, è una regione che è all'attenzione del grupposolo per i grandi investimenti ...... racconta che "questo progetto ècome un gioco e io cerco di vivermelo nel presente per come è, anzi in realtà spero quasi checresca troppo, già così per me è una grande soddisfazione. ...

No, il PD non aveva vinto «ovunque» alle comunali del 2022 Pagella Politica

Dopo la batosta alle urne, alla segretaria (che cancella la trasferta a Bruxelles) viene recapitata la richiesta di una direzione nazionale da tenere nei ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Comunali, Conte: “Meloni non si batte con campi larghi”. Schlein non va a Bruxelles ...