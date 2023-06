(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Oltre 350 esperti, professori e alti esponenti del settore tecnologico hannoto l'sull'intelligenza artificiale, avvertendo del "rischio" per l'che comporta ed esortando i politici a equiparare la minaccia a quelle di pandemie e guerra nucleare. "Mitigare il rischio diderivante dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare", hanno sottolineato in una succinta lettera pubblicata dal Center for AI Safety (Cais). Tra i firmatari, Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, che ha creato, insieme a Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio, considerati i 'padrini' dell'IA. L'ad di DeepMind, Demis Hassabis, Max Tegmark del MIT, ...

... ma di quella che potremmo definire "diplomazia tecnologica" a fini di business (con l'Italia esclusa dalle tappe dell'itinerario previsto daldi). Una vera e propria spedizione, ...Il successo planetario diè infatti innegabile.... Tutto si ferma in Parlamento ma non gli ... carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per miofarvi ......artificiale sta cambiando il mondo Come si usa l'intelligenza artificiale Come usareCome ... Il matematico britannico Alan Turing , considerato ildell'informatica e dell'IA, fu uno dei ...

Il padre di chatGPT lancia l'allarme: "L'umanità rischia l'estinzione" AGI - Agenzia Italia

Il Padre è come un papà di famiglia ... IU (fra sé e sé): Certo che se un qualsiasi eretico modalista si fosse scusato con la stessa cortesia di Chatgpt, non sarebbe stato escluso dalla comunione ...Nella Chiesa di San Paolo nella città di Fürth (Germania) hanno sperimentato l’uso di ChatGPT per i sermoni, recitati da avatar su un grande schermo collocato nel presbiterio. L’avatar di un uomo con ...