Il Ministero delle Imprese stanzia 1 | 1 mld per i contratti di sviluppo Via al nuovo bando

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 maggio 2023) A seguito della firma del decreto del ministroe del Made in Italy, Adolfo Urso sono state destinate le risorse al rifinanziamento deidipreviste dalla Legge di Bilancio del 2023. Idirappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.Il decreto, nella fattispecie, autorizza lo scorrimentoistanze già presentate per: – 400 milioni di euro perdiindustriali, agroindustriali e di tutela ambientale; – 200 milioni di euro perdidi attività turistiche; – 157 milioni di euro per gli Accordi di ...