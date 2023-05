Il Governo ha predisposto una misura specifica che non ha bisogno di domanda

Leggi su iodonna

(Di martedì 30 maggio 2023) I rincari, le bollette, l’inflazione: per le famiglie è diventato davvero difficile far quadrare i conti di casa tanto da compromettere anche la spesa per il cibo diventato sempre più costoso. Esiste il cibo «sano»? X Bonus Spesa cos’è? Per cercare di dare un sostegno a coloro che hanno un reddito non superiore ai 15mila euro, ilhauna...