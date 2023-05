Il giudice sportivo squalifica Mourinho e Sarri | la decisione

(Di martedì 30 maggio 2023) ROMA -, in coppia, a braccetto, quasi come una specie di derby. I due allenatori di Roma e Lazio risultano entrambi nel comunicato ufficiale in cui illi sanziona ...

Squalificati Serie A, tutte le decisioni prese daldopo la giornata numero 37 di questo campionato Ilha emanato i verdetti sui giocatori di Serie A squalificati dopo l'ultima giornata. GIOCATORI ESPULSI: Donati (...ROMA - Mourinho e Sarri , in coppia, a braccetto, quasi come una specie di derby. I due allenatori di Roma e Lazio risultano entrambi nel comunicato ufficiale in cui illi sanziona per una giornata di campionato, l'ultima in programma. Né Mou (ammonito contro la Fiorentina da diffidato ) né Mau (espulso contro la Cremonese ) saranno in panchina ...Commenta per primo Di seguito le decisioni deldopo la penultima giornata di Serie A: AMMENDE A SOCIETA' Ammenda di 10.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco,...

Giudice sportivo: salgono a cinque i biancorossi in diffida Biancorossi.net

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata il settore distinti del Picco di La Spezia dopo gli insulti razzisti al tecnico del Torino ...