Il Galatasaray di Mertens | Icardi e Zaniolo è campione di Turchia

(Di martedì 30 maggio 2023)hanno vinto lo scudetto incon il. La squadra turca si è aggiudicata il titolo diper la 23esima volta nella storia grazie alla vittoria per 4-1 sull’Ankaragucu. Determinante, che ha segnato una doppietta. Ilnon potrà più essere raggiunto perché all’ultima giornata dovrà affrontare l’Hatayspor, squadra ritirata dal campionato (sarà 3-0 a tavolino). La squadra turca ha guadagnato la matematica certezza del titolo con due turni di anticipo, arrivando a 82 punti in classifica rispetto al Fenerbahce secondo a 77., finora, è a 21 reti con la maglia del club turco. E’ secondo nella classifica cannonieri del campionato turco dietro a Valencia, che conduce con 29 ...

Un trionfo meritato Fanno festa gli ex "'italiani", Zaniolo (assente nel match decisivo), ... il secondo un colpo di testa perfetto in girata che ha riportato avanti il suodopo ...Ilè campione di Turchia per la 23esima volta nella storia. La squadra di Driesha conquistato il titolo con due turni di anticipo grazie alla splendida vittoria sul campo dell'...Il, imbottito di vecchie conoscenze della Serie A - ai vari Icardi,, Torreira si è aggiunto a febbraio l'ex romanista Zaniolo - potrebbe trionfare per la ventitreesima volta ...

Anche Mertens vince il suo scudetto: il Galatasaray è campione di Turchia! Tutto Napoli

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin omuzlarinda! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/IrNdK7KzYw ...