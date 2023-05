Il cv di Giorgia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 maggio 2023) Non sopporto la Meloni. Dice no al salario minimo perché “è meglio il taglio del cuneo”. Ma che c’entra?Olga De Mariavia email Gentile lettrice, sa cosa mi affascina della Meloni? Il piglio decisionista, la scelta di mostrare una volontà maschia, proprio come piaceva al Duce, tanto che, per ribadire il concetto della “maschia”, appena divenuta prima ministra impose di essere chiamata “Signor Primo Ministro”. Sa perché mi piace questo lato del carattere? Perché è la piccola crepa che la porterà alla rovina, come è accaduto a ben più poderosi “maschi”. Quindi non mi stupisco che abbia detto con cotanto piglio che il salario minimo “di per sé è un’iniziativa buona dal punto di vista filosofico, ma è inutile”. Inutile per lei che incassa quindicimila euro al mese, d’accordo. Quello che non mi è chiaro è il “punto di vista filosofico”: deve essere una filosofia speciale che si studia solo ...