Il Covid e la fuga da un laboratorio L’ipotesi del virologo cinese

Leggi su formiche

(Di martedì 30 maggio 2023) Non è da escludere che il virus del-19, che ha messo in ginocchio il mondo intero scatenando la pandemia, sia fuggito da un. Questa voltaarriva da George Gao,ed ex consigliere del governo. Una dichiarazione sconvolgente perché si tratta della prima arrivata da chi ha avuto rapporti diretti con le autorità di Pechino. In una intervista per il podcast “Fever: The Hunt for’s Origin” di Radio 4, trasmesso dall’emittente britannico Bbc, Gao, già capo del Centroper il Controllo delle Malattie (Cdc), ha spiegato la sua teoria. L’esperto è stato coinvolto nella risposta del governoalla pandemia e negli sforzi per capire l’origine del virus. Sebbene le autorità cinesi ritengano che la malattia ...