Il Coordinamento Unitario sulle dichiarazioni di De Luca | “Disinformazione e nervosismo da isolamento”

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiGianni Fabbris, portavoce delin Difesa del Patrimonio Bufalino, in merito alledel Presidente Desulla possibilità che il Governo Nazionale proceda al Commissariamento del Piano antizoonosi della Regione Campania, osserva: “Siamo stupiti del carattere irrispettoso delle istituzioni che trasuda dalledel Presidente De. Irrispettoso del ruolo e della funzione del Governo Nazionale e del Parlamento e persino intimidatorio e provocatorio nei loro confronti”. Nel merito, Fabbris, sottolinea: “Il Governo, contrariamente a quello che dichiara il Presedente De, ha la piena potestà di assumere iniziative avocando a se la risoluzione di problemi di rilievo nazionale come è la tutela ...

... inoltre, l'istituzione di una Cabina diper la ricostruzione che "opera senza nuovi ... LE DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ad assicurare l'indirizzosul piano tecnico della ...... anche in ragione delle loro limitate risorse economiche e umane, ricorrere alla Provincia per ile il supporto all'attuazione di un complessivo progettodi transizione ...... anche in ragione delle loro limitate risorse economiche e umane, ricorrere alla Provincia per ile il supporto all'attuazione di un complessivo progettodi transizione ...

Il Coordinamento Unitario sulle dichiarazioni di De Luca ... anteprima24.it

Agea Coordinamento, con circolare 39797 del 25 maggio 2023, ha completato la definizione degli importi unitari per le misure a superficie e stabilito gli importi unitari per i sostegni alla zootecnica ...Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino interviene con una sua nota stampa a chiarire la questione della figura del Commissario per risolver ...